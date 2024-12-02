Manisalıların nefes aldığı noktalardan biri olan Yunusemre ilçesindeki Mesir Tabiat Parkı muhteşem doğası ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Manisa’nın Uncubozköy Mahallesinde bulunan Mesir Tabiat Parkında, ağaçlardan dökülen yaprakların akan dereye dökülmesi sonucu kartpostallık sonbahar manzarası oluştu.

Aralık ayıyla beraber kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde, sonbahar doğada tesirini devam ettiriyor. Manisa’da şehrin gürültüsünden kurtulmak ve dinlenmek için Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesinde bulunan Mesir Tabiat Parkına giden Manisalılar kartpostallık manzarayla karşılaştı. Ağaçlardan dökülen yaprakların akan dereye dökülmesiyle oluşan sonbahar manzarası, izleyenleri hayran bıraktı. Sarı, turuncu ve kırmızının her tonunun doğaya yansıdığı manzara karşısında Manisalılar, telefonlarıyla bu görüntüleri paylaştı.