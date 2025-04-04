Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hazırlıklarını anlattı.

485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için yoğun bir şekilde çalışıldığını aktaran Başkan Zeyrek, pandemi sonrası kutlanmayan 4 yılın acısının bu yıl çıkartılacağını belirterek, "Tüm vatandaşların buraya akın edebileceği bir festival olacak. Ben de 27 Nisan için çok heyecanlıyım" dedi.

4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü’nde Manisa’da yaşayan Ağrılılar, Anemon Otel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek toplantının sonunda Mesir Macunu Festivaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"4 yılın acısını bu yıl çıkartacağız"

Başkan Zeyrek, 2025 yılında Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin herkesin beklediğinden çok daha iyi geçeceğini belirtti. Zeyrek, "Bu yıl 485.’sini gerçekleştireceğimiz Festival için yaklaşık 50 kişilik bir ekip 4-5 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesiri artık uluslararası bir festival haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Spor etkinliklerinin, doğa yürüyüşlerinin, satranç turnuvalarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin olduğu, tüm vatandaşların buraya akın edebileceği bir festival olacak. Ben de 27 Nisan için çok heyecanlıyım. Ekrem Başkan gelemeyecek ama 13 tane Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılacağı, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün partilerin yöneticilerine davet gönderdiğimiz, Manisa’mızın adını hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde bolca ekranlarda göreceğimiz bir festival olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız. Geçmişe baktığımızda pandemi ve sonrasında kutlanmayan 4 yılın acısını bu yıl çıkartacağız" diye konuştu.