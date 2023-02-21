MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Mersin’in 12. İl olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

“ 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş-Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 ile 20 Şubat Hatay 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde meydana deprem felaketlerinde 11 il doğrudan etkilenmiştir. Yaşanan felaket sonrasında konumu sebebi ile Mersin; depremden etkilenen misafirlerimizin nefes aldığı bölgenin “Terminal Kenti” haline gelmiştir. Şu an kentimiz; 400 bin Suriyeli nüfusa ek olarak artarak devam eden 300 bin misafiri ağırlamaktadır. 11 ilimizde meydana gelen büyük felaketin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki afetzede misafirlerimiz ve önceden sığınmacıların geldiği Mersin’ de 12. İl olarak devlet teşvikleri ve destekleri kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca kentimizin kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasını arz etmekteyiz. Tüm kentlerimiz gibi Mersin’imizde yaşanan yoğun misafir göçünün üstesinden gelebilmek için borçların ötelenmesi, il katkı paylarının mevcut nüfusa göre artırılması; depremzedeler, sığınmacılar ve yerli halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Mersin projelerinin ve yatırımlarının hızlandırılması konusunda duyarlılığınızı biliyoruz. Aksi halde; Mersin aldığı göçler nedeniyle; alt yapı, barınma, içmesuyu, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hayati konularda yetersiz kalacaktır. Sizlerin duyarlı olduğunuzu biliyoruz.

Kentimizi desteklemenizi saygılarımızla arz ederiz.

Biriz, beraberiz. Geçmiş olsun Türkiye’ miz” dedi.