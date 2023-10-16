Denizli’nin Çal ilçesinde 23 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapan Gürcan Ekici, tuval olarak kullandığı duvara resmettiği meşhur üzüm bağlarını sanat eserine dönüştürdü.

Çal ilçesinin İsabey Mahallesi’nde dünyaya gelen Gürcan Ekici, 23 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor. Ekici, trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, ofis duvarları, işletme duvarları, berber salonlarında yaklaşık 800 duvara resim yaptı. Son olarak Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi sınırları içinde bulunan bir tesisin duvarlarına 12 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde dev resimler çizen Ressam Ekici, tesisin duvarlarını sanat eserine dönüştürdü.

İşletme sahibinin talebi üzerine Çal’ın meşhur üzüm bağlarından esenlenerek duvar resmi yaptığını anlatan Ekici, Denizli’de yıllarca devlet memurluğu yaptıktan sonra 13 yıl önce emekliye ayrıldığını, 23 yıldan bu yana duvar ressamlığı yaptığını söyledi. Genellikle manzara resimleri yaptığını, çizdiği resimlerin tasarımını da kendisinin hazırladığına dikkat çeken Ressam Ekici, duvarın büyüklüğüne göre duvar resmini üç gün ile bir haftada bitirdiğini belirterek, "27 yıl memur olarak teknik ressamlık yaptıktan sonra 2010 yılında emekli oldum. Çalıştığım dönemde hafta sonu veya yıllık izinlerimde yine resim yapıyordum. Emekli olduktan sonra tamamen resme yöneldim. Önceleri köy içerikli tablo çalışmalarım oluyordu. Son zamanlarda tablo resim çok ilgi görmemeye başladı. Benim doğa çalışmalarım yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 800 civarında duvar resmi yapmışımdır. Genelde duvar resimlerini talep üzerine yapıyorum. Konular da talep üzerine oluyor, bazen bana bırakıyorlar. Bugüne kadar çok alan boyadım. Metrekare bazında söyleyecek olursak bin 500 metrekare alanda resim yapmışımdır. En son bir tesisin duvarına dev resim yaptım. Elektrik trafo binaları, hastaneler, ofis - işletme duvarları kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları gibi insan sirkülasyonu olan yerlerde çalışmalarım oluyor. " dedi.