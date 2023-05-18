İzmir Menemen Emiralemli çilek üreticileri, 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Emiralem Çilek Festivali’ne hazırlık yapıyor. Meşhur Emiralem çileklerinde bu yılki rekoltenin mevsimsel şartlar nedeniyle az olduğunu belirten üreticiler, kendine has tadı ve kokusu olan ürünlerinin tanıtımı için festivalin önemli olduğunu ifade ediyor.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Emiralem mevkiinde üretilen çilekler, hasat ediliyor. Hasat mevsimi, 20-21 Mayıs tarihlerinde Menemen Belediyesi tarafından düzenlenecek Emiralem Çilek Festivali ile kutlanacak. Festival için hazırlık yapan üreticiler, mevsimsel şartlar nedeniyle bu yıl rekoltenin az olduğunu ve çileklerin kilosunu yaklaşık 25 liraya sattıklarını söyledi. Kendine has tadı ve kokusuyla Emiralem çileklerinin özel olduğunu vurgulayan çilek üreticileri, festivallerin ürünlerin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekti.

"Çileğimizi her yere tanıtıyor”

Üretici Adnan Eksin, “Bizim topraklarımızda yetişen çilek daha güzel oluyor. Yurdun her tarafında bilinir. Hasat bu yıl geç başladı, rekolte de mevsimsel şartlar nedeniyle biraz düşük. Bu sebeple de fiyatlar biraz daha yüksek. Biz ürünün kilosunu 25 liraya veriyoruz. Girdi maliyetlerimiz yüksek ama belediye başkanımız bizimle çok ilgileniyor. Festival geçen sene çok güzel olmuştu. Bu sene daha güzel olacak” dedi. Üretici Ümran Şanlı, “Nisanın ortalarında hasat başladı. Yağmur nedeniyle ürünlerde çürümeler oldu. Daha fazla ürün olması lazımdı. Şimdi festivalimiz olacak. Aydın Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi çileğimizi her yere tanıtıyor” diye konuştu.

Çilek tadında festival

Menemen’de bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan Emiralem Çilek Festivali’nde çocuk atölyelerinin yanı sıra ‘En Güzel Çilek Bahçesi’, ‘En Güzel Çilek’, ‘En Güzel Çilekli Pasta’ yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında 2 gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. Festival korteji, 20 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00’da düzenlenecek. Emiralem dörtyol kavşağında başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezinde sona erecek. Menemen Belediyesinin Emiralem’e kazandırdığı, düğün salonu, gençlik merkezi ve oyun parkı da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Festival programında ünlü isimler de çilek diyarı Emiralem’e gelecek. Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam’ın usta sanatçıları, cumartesi günü düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak. Hemen ardından ise sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, en güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile söyleyecek. Pazar günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, şarkıları ile festival coşkusunu doruğa taşıyacak.

2 bin dönüm alanda 10 bin ton çilek hasadı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek, en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 10 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 20-21 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivali’mizi gerçekleştireceğiz. ‘Çilek Tadında Festival’ sloganıyla 13. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız, 2 gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri ve ünlü isimlerin katılacağı söyleşi ve konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem’e bekliyorum” açıklamasında bulunmuştu.