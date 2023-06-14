Denizli’ye özgü tandır kebabına sahip çıkan esnaflar, Denizli’nin marka damak lezzetlerinden olan coğrafi işarete sahip ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla dernek çatısı altında bir araya geldi.

Kısa zaman önce sektörün temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği üyeleri, basın toplantısı düzenleyerek, kuruluş gayelerini ve izleyecekleri yol haritasını paylaştı. Toplantıda Dernek Başkanı Güzide Metinöz ve dernek üyelerine; Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da katılımlarıyla destek verdi.

“Tanıtım atağı yapacağız”

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, derneğin kuruluş amacını anlattı, planladıkları Tandır Kebabı Festivali, tanıtım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi; “Denizli’mizin markası Denizli Tandır Kebabı’nın gelecek nesillere aktarılması, şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak için dernek çatısı altında çalışmalarımıza başladık. Tarihi 1800’lü yılların ortalarına kadar giden Denizli Tandır Kebabı’nın Kaleiçi Çarşısı’nda ortaya çıktığı bilinmektedir. Geçmişimizden gelen kültürel mirasımız Denizli Tandır Kebabı’na eşsiz lezzetini katan birçok özellik bulunmaktadır. Geçmişten günümüze de bu gelenek bozulmadan ustalarımızın lezzetli elleriyle gelecek nesillere aktarılmaya devam etmektedir. Coğrafi İşarete sahip Denizli Tandır Kebabımızı, gastronomi tutkunlarına, hem yerli hem de yabancı misafirlerimize gelenekleri de yaşatarak sunmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden Pamukkale’ye gelen turist kafileleri de özellikle son yıllarda Denizli Tandır Kebabını tatmaya geliyorlar. Bizim için önemli bir referans. Dernek çalışmalarımızla bu talebin daha da artması için faaliyetler yürüteceğiz. Sektörümüzün değerli temsilcilerini içinde barındıran Derneğimiz, tanıtım başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirecektir. Denizli’mizde Tandır Kebabı Festivali yapmak istiyoruz. Bunun içinde gerekli çalışmalara başladık. Ayrıca gastronomi sektörünün önemli isimleriyle ulusal ve uluslararası tanıtımlarda bulunacağız. Sektörümüzde kaliteden ödün vermeksizin, Ahilik Kültürümüz ve tarihimizden aldığımız tecrübe ve güçle Denizli’miz için, sektörümüz için şevkle çalışmaya devam edeceğiz.”

Desteklerini açıkladılar

Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül de böylesi güzel bir etkinlikle derneğin kuruluşuna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Denizli Kebabı şehrimiz için çok önemli. Başta tanıtım olmak üzere her anlamda fayda sağladığını düşünüyorum. Birlikte omuz omuza çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz ise Denizli kasapları olarak bu lezzetin yaşatılmasında, tanıtımında, dernek çalışmalarında gereken katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

“Tandır kebabı önemli bir değerimizdir”

Derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını dileyen Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol da “İlimizin bütün turizm ve kültür enstrümanlarının tanıtımında amiral gemisi denilebilecek yetenekte bir lezzet olan ‘Denizli Kebabı’ çok önem arz ediyor. Türkiye’de turizm anlamında ilk 5’te olan Denizli’mizde amiral gemisi Pamukkale olarak geçiyor. Denizli’mizin 16 değerine coğrafi işareti alınmış. Onlardan biriside ‘Denizli Kebabı’dır. Artık derneğimizle birlikte, mükemmel bir tanıtım ile tüm Türkiye’ye, dünyaya lezzetimizi tanıtacağız. Bu eksikliğimizi de ortadan kaldıracağız” dedi.

Tandır kebabının ustası inceliklerini anlattı

Toplantıda yılların ustası Hüsamettin Akçaöz, Denizli Tandır Kebabının özelliklerini bir bir anlattı, satırıyla kebabının nasıl kesildiğini ve servise hazırlanışını ince detaylarıyla gösterdi. Denizli Tandır Kebabı, basın mensuplarına da ikram edildi.