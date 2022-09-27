Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, resesyona rağmen Türkiye’nin ihracat hedefini tutturacağından umutlu olduğunu açıklarken, yapılan hataların tekrarlanmamasının gerekliliğinin altını çizdi.

Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, resesyona rağmen Türkiye’nin ihracat hedefini tutturacağından umutlu olduğunu açıklarken, yapılan hataların tekrarlanmamasının gerekliliğinin altını çizdi.

Meserretçioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl için 250 Milyar Dolarlık ihracat hedefini tutturacaklarını açıklamasını olumlu bulurken, Türkiye’nin hedefine ulaşmasında şimdilik bir pürüz görünmediğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinde daralma etkilerinin bir süredir görüldüğüne dikkat çeken ve bu konuda uyarılarını sıralayan Meserretçioğlu, “Türkiye olarak toplam ihracatımızın yüzde 48,5’ini yani neredeyse yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. 2023’ün ilk yarısında beklenen enerji krizi ile durgunluğun daha çok hissedileceğini öngörürsek, Merkez bankalarındaki parasal sıkışma ve bunun sürdürülebilir olma ihtimali, ihracatımızı olumsuz etkileyebilir. Avrupa’da asgari ücretlere yapılan iyileştirmelerin hane halklarının alım gücündeki düşüşü sınırlı bırakması bazı sektörlerimizde ihracatımızı olumlu yönde etkileyebilir.“ dedi.

“Geçmiş elli yıldan ders almalıyız”

Ocak ve Ağustos döneminde yaklaşık 166 milyar dolar ihracatla geçirildiğine dikkat çeken Meserretçioğlu, “Hedeflenen 250 Milyar dolarlık ihracat hedefinin yeni rekor ile gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Avrupa artık daha çok Türkiye limanını tercih eder hale geldi. Arz noktasında oluşan denge kaymaları ülkemiz yönlü. Yanı başımızda Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri tüm ibreleri ülkemize çevirdiği gibi bize ihracat açısından önemli bir hamle fırsatı doğmuştur ki önümüzdeki günlerde bu daha hissedilir bir hale gelecek. Bu fırsatı lehimize çevirip çevirememek bizlerin, hepimizin elinde. Geçmiş elli yıl içerisinde ticari çerçevede yaşamış olduğumuz tecrübelerden, yaptığımız hatalardan ders almalıyız ve tekrarlamamalıyız. Tavsiyem, özellikle sanayi yatırımları konusunda global ve bölgesel gelişmeleri ve etki altında olan ülkelerin başta talepleri, ardından ürettikleri ve kısıtlamalarını yakından takip etmeleri, kıtalararası dünya bakışı ile dijitalin getirdiği avantajları maksimum seviyede kullanarak geniş bir vizyon ile yol haritalarını belirlemeleri yönünde olur. Ancak her ne kadar bu durum bize olumlu yansısa da temennimiz tabii ki savaşın bir an önce son bulmasıdır” ifadelerine yer verdi.