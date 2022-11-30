Uluslararası ticaret, medya, habercilik, üretim vb. birçok alanda yatırımları olan Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu ’Türkiye’nin Yüzyılı’ hedefinde dijital yatırımların önemine değindi.

Uluslararası ticaret, medya, habercilik, üretim vb. birçok alanda yatırımları olan Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu ’Türkiye’nin Yüzyılı’ hedefinde dijital yatırımların önemine değindi.

Son yıllarda teknolojik ve dijital yatırımlara ağırlık veren Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu Türkiye’nin Yüzyılı Hedefinin çok önemli bir vizyon olduğunun altını çizerek, “Dünya önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bu dönüşümün sonunun nereye ulaşacağı konusunda şu anda bu dünyada var olan hiç kimsenin net bir noktayı işaret etme şansı olduğunu düşünmüyorum. Çekişme ve şekillenme devam ediyor. Ancak bu öngörülememe durumu, ihtimaller ve ihtimaller doğrultusunda hedefleme ve planlama yapılamaması anlamını taşımıyor. Türkiye ortaya koyduğu “Türkiye’nin Yüzyılı” vizyonuyla bu ihtimallere dair geleceğe yönelik çok önemli hedefleri olduğunu, bu dönüşümün Türkiye açısından evrileceği noktayı ne yönde hedeflediğini dünyaya beyan etti. Bu durumu iç siyasetin dışında global ve bölgesel açıdan değerlendiriyor ve çok önemsiyoruz” dedi.

Ancak bu vizyonun ortaya konulmasının öneminin yanında daha önemli olan içeriğinin net, somut yol haritalarıyla oluşturulmasının gerekliliğinin de önemine değinen Meserretçioğlu, “Bugün dünya 4. Endüstri Devrimi çıtasını ortaya koymuş durumda. Bu tüm devrimlerde olduğu gibi dünyanın geleceği noktayı bizlere gösteriyor. Türkiye’nin Yüzyılı Vizyon mektubunda başlıklar olarak bu dijital dönüşüme dair hususlar belirtilmiş ancak bunların başlık olarak kalması hiçbir anlam ifade etmez. Bize göre bu vizyonun en önemli saç ayaklarından birinin dijital gelişim olması gerekiyor ki dünyayı yakalayabilelim hatta ötesine geçelim” ifadelerine yer verdi.

Devlet ve özel sektör yatırımlarında, özel sektöre olan devlet desteklerinde dijitalleşmenin daha da ileriye taşınmasının gerektiğini de belirten Meserretçioğlu, “Bu yönde insan gücü ve fikir gücünü çok yukarılara çekmemiz şart. Üretmemiz, geliştirmemiz ortaya bir iddia koymamız gerekiyor. Unutmayalım ki dijitalde henüz dünyaya mal olmuş bir markamız veya ürünümüz mevcut değil, bu konuda çok çok hızlı yol almamız gerekiyor. Biz Türkiye’nin önünün çok açık olduğunu, global ve bölgesel gelişmelerin Türkiye’nin lehine olacağını öngörüyoruz. Bu noktadaki değerlendirmelerimiz ışığında, başta dijital alan olmak üzere Türkiye’de yatırım için önemli fırsatlar olduğunu ve bunun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki; biz millet olarak gerçekten istersek ve gerçekten çalışırsak hepsini başarırız” diye konuştu.