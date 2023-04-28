Galatasaraylı İş Adamı Murathan Meserretçioğlu, “Galatasaray yoksa Türk futbolunun marka değeri yok” dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunan Galatasaraylı İş Adamı Murathan Meserretçioğlu, maçın konuşulacağı yerde hakemlerin, MHK’nın ve federasyonun konuşulduğunu belirtti.

Özellikle bu sezon Galatasaray’a verdiği desteklerle bilinen Murathan Meserretçioğlu, Beşiktaş derbisinin futbol seyri açısından güzel bir maç olmasının herkesin beklentisi olduğunu ifade ederek, “Beşiktaş son dönemde toparlandı. Türkiye ligi kriterlerinde fena futbol oynamıyor. Galatasaray’ın nasıl oynayacağı maçın sonucunu belirler kanaatindeyim. Ancak öyle bir noktaya geldik ki bunları konuşamıyoruz, sahada olsun VAR’da olsun herkes hakemlerin ne yapacağını konuşuyor. Maçın merkezinde futbol, taktik, oyun kalitesi ve analiz, karşılaştırmalar olacağı yerde hakemler var, MHK var TFF var. Bu Türk futbolunu elbirliğiyle getirildiği yerin çirkinliği görmek için ziyadesiyle yeterli” ifadelerine yer verdi.

Türk futbolunun marka değerinin gündemde olduğunu ifade eden Meserretçioğlu, “Herkesin ağzında Türk futbolunun marka değeri. Şu ortamda marka değeri kalmasını beklemek mümkün mü? Siz Türkiye’deki futbolun marka değerinin yükselmesine yaptığı katkı açısından diğerleri ile uzak ara farkı olan Galatasaray’a yani Türk Futbolunun dünyadaki en büyük markasına, dünyada taraftarları olan, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran en büyük kulübüne, kulübünüze bunları yaparsanız marka değeriniz kalır mı? Bir bakın tarihe, bir bakın Galatasaray’a ve bir de bakın diğerlerine. Neyi konuşuyoruz. Kısa ve öz, Galatasaray yoksa Türk Futbolunun marka değeri de yok” diye konuştu.