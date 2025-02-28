Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonla usulsüz kayıt yaparak kamuya zarar veren ve aralarında kamu görevlilerinde olduğu 21 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı çalışma kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarına; işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir şekilde kayıt edildiği, bu yöntem ile hem devletten haksız kazanç elde ettikleri hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeterek kamuyu 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarara uğrattıkları ve zimmetlerine geçirdikleri tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan 7 şahıs alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştı.

İşlemleri akabinde 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.