İsrail ve Filistin’deki çatışmaların 3’üncü haftasında İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

İsrail ve Filistin’deki çatışmalar, 21 gündür sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da çatışmaların başlamasından bu yana 3’üncü Cuma namazı kılındı. Filistinlilerin bir kısmı İsrail’in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa’ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.