Denizli’de 31 yıllık mesleğini sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kalan öğretmenin vedasında duygusal anlar yaşandı. Emektar öğretmen, kendisini meşale ve konfetilerle uğurlayan öğrencilerine, "Sizi kırdıysam, iyiliğiniz için kırmışımdır; özür dilerim. Hayatı sevin, önce sağlık, milli ve manevi değerler sonra sınavların sonuçları" diye öğütte bulundu.

Denizli’de 31 yıllık meslek yaşamının son 10 yılını Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulunda geçiren 65 yaşındaki Türkçe öğretmeni Muhammet Kahraman, sağlık sorunları nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kaldı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından 3 ay öğrencilerinden ayrı kalan emektar öğretmen, doktor tavsiyesiyle eğitim öğretim yılı tamamlanmadan emekliye ayrıldı. Öğrencileri ve meslektaşlarının kalbini kazanan, kentin kültürel değerine katkı amacıyla yaptığı araştırmaları kitap haline getirerek gelecek nesillere bırakan Muhammet Öğretmen için okulunda düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Okul bahçesinde gerçekleşen törende, öğrenciler hazırladıkları sürprizle Muhammet öğretmenlerine duygusal ve unutulmaz anlar yaşattı. Okulun kapısından çıkar çıkmaz konfeti yağmuruna tutulan öğretmen, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerinin meşaleli uğurlaması ve alkışlar eşliğinde mesleki yaşamına veda etti.

"Emektar öğretmenin nasihatleri duygulandırdı"

Gözleri yaşaran Muhammet Kahraman, giderayak ayrılmak zorunda kaldığı öğrencilerine nasihatlerde bulundu. Sağlık, milli ve manevi değerlere vurgu yağan Kahraman, "Mezun olduktan 14 yıl sonra başladığım öğretmenlik mesleğimde 31 yılı geride bıraktım. Bugüne kadar hep öğrencilerimi düşündüm. Sizi kırdıysam, iyiliğiniz için kırmışımdır; özür dilerim. Hastalığım olmasaydı daha güzel günlerimiz olacaktı. Hastalığımdan dolayı 3 ay okula gelemedim, beni düşündüğünüz ve böyle bir güzellik yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hayatı sevin, önce sağlık, milli ve manevi değerler sonra sınavların sonuçları. Bu üç konuya çok dikkat edin. Siz zaten bunu gösterdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hayatınız boyunca başınızdan ne geçiyor ise onu bir yere not alın. İleride bir gün kitaba dönüşebilir, benim kitaplarım hep bu şekilde yazıldı. Önümüzdeki günlerde ‘Hatırda Kalanlar’ isminde yeni bir kitabın baskıya girecek. Benim için çok özel bir gün olduğu için, bugüne ait fotoğraflara da yer vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Okulu ve öğrencileriyle son kez bir araya gelen Muhammet Kahraman için birlikte görev yaptığı meslektaşları veda etkinliği düzenlendi. Başarılı çalışmaları için tebrik edilen Kahraman, takdim edilen plaketle emeklilik yaşamına uğurlandı.