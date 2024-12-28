Kombi tamiri yaparken gelen mesajla panikleyip kendini dışarı atan Kadir Yazar, aracını kapının önünde görünce rahatladı.

Tokat merkezde kombi bakım işiyle uğraşan Kadir Yazar, iş yerinde kombi tamiri yaptığı sırada HGS’den gelen bir mesajla panik yaşadı. Aracının çalındığını düşünerek kendini dışarı atan Yazar, iş yeri aracının kapının önünde olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. HGS Genel Müdürlüğünü arayan Yazar, durumun ikiz plaka kaynaklı olduğunu öğrendi.

Kombi tamiri yaptığı sırada gelen mesajla kendini dışarı attığını söyleyen Kadir Yazar, “Atölyemde çalışırken telefonuma gelen mesajda, Sakarya Adapazarı’nda iş yeri aracımla geçiş yapıldığı ve HGS bakiyemin bittiği belirtiliyordu. Ödeme yapmazsam idari para cezası uygulanacağı yazıyordu. O an büyük bir korku yaşadım. Aracım çalındı sanıp hemen dışarı fırladım. Aracım kapının önünde duruyordu. HGS Genel Müdürlüğü’nü aradığımda plakamın bir başkası tarafından kullanıldığını, yani ikiz plaka olduğunu öğrendim. Yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyorum. İstanbul’a gitmek zorundayım ama HGS yeniden biter korkusuyla sadece 150 TL yükleyebildim” dedi.

Kadir Yazar, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların gelen mesajları dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı ve yetkililerin ikiz plaka mağduriyetlerini gidermesi için çağrıda bulundu.