Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Gün içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulunmayan veya randevu alamayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlatılan ’Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti’ hafta içi saat 17.30-19.30 saatleri arasında uygulanacak. Mesai dışı poliklinik randevusu için MHRS sisteminden ya da 182 nolu telefon hattından randevu alınabilecek. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Başhekimliği tarafından, eylül ayında hastaların ihtiyacı ve hekimlerin uygunluğu göz önünde bulundurularak, dermatoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, göz, genel cerrahi branşlarında mesai dışı poliklinik hizmeti verileceğini belirtti.