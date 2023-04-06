Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik ve idari personeli, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İdris Hakan Furtun’un vefat eden ve doğayı çok seven kızının adını yaşatmak için kampüste meyve bahçesi oluşturdu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İdris Hakan Furtun’un bir süre önce vefat eden kızı Zeynep Didem’in hatırası kampüste yaşatılacak. Furtun’un mesai arkadaşları, Dr. İdris Hakan Furtun’un doğayı çok seven kızı Zeynep Didem için meyve bahçesi oluşturdu. 58 adet fidan kampüste toprakla buluşturuldu. Fidanlar Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler ve idari personel tarafından kampüste belirlenen alana dikildi. Ağaçların meyve vermeye başlaması ile birlikte öğrenciler ve kampüsteki akademik ve idari personel bahçeden faydalanabilecek.

"Zeynep doğayı çok seven bir çocuktu"

Meyve bahçesinin kendisini çok sevindirdiğini söyleyen Dr. İdris Hakan Furtun, "Gördüğünüz meyve bahçesi değerli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarımın çabalarıyla, gayretleriyle kızım Zeynep Didem’in hatırasına oluştu. Zeynep doğayı çok seven bir çocuktu. Hayvanlar, bitkiler, bütün doğaya ilgisi vardı. Meyveleri de çok severdi. Çok güzel bir tercih olmuş ve çocuğumun adının böyle bir yerde yaşayacak olması, böyle güzel bir bahçede yaşayacak olması, gelecek nesillerin bu bahçedeki ağaçların altında oturup kitap okuyacak olması, meyvelerin insanlar, canlılar tarafından yenecek olması da çok güzel bir geri dönüş olacaktır. Onun ismiyle yaşamasını sağlayacaktır. Ben bu çabaları için başta Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi olmak üzere ve Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin Odabaşı olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada esas emek Dr. Zeynep Erhan Bulut ve Dr. Mücahit Küçük arkadaşlarımın. Ama emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben de burada iki ağacı, iki fidanı bizzat diktim" dedi.

"Zeynep adıyla yaşasın istedik"

Bahçenin oluşturulmasına katkı sağlayan bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Zeynep Erhan Bulut, "Bir meyve bahçesi alanı oluşturabileceğimizi söylediler. Biz de bir fakültede bunun için fon oluşturduk ve aldık. Dikim zamanını bekledik, dün de fidanları diktik. Hakan Hocam bizler için çok kıymetli. Hem onu mutlu etmek istedik hem de Zeynep adıyla yaşasın istedik" diye konuştu.

"Elma, erik, kiraz ağaçları, badem ağaçları bulunuyor"

Çeşitli meyvelerin fidanlarını diktiklerini kaydeden Öğretim Üyesi Dr. Çolpan Mücahit Küçük de, "Bu meyve bahçesinde 58 adet fidanımız mevcut. Elma, erik, kiraz ağaçları, badem ağaçları bulunuyor. Biz burada hem Zeynep’in hatırasını yaşatmak hem beraberinde doğaya bir nefes olmak istedik. Çankırı’ya, fakültemiz ve kampüsümüze de bir katkı olsun istedik. Umuyorum ki buradan faydalanan bütün öğrencilerimiz Zeynep kızımızı anacak. Bizim açımızdan da Hakan hocamızın yeri çok çok başka, bize kattıkları çok çok fazla" şeklinde konuştu.