Manisa’nın Selendi Devlet Hastanesi çalışanları 20 Kasım günü hastane bahçesinde çam ağacını budadığı sırada dengesini kaybedip yere düşerek hayatını kaybeden duyma engelli mesai arkadaşları Ramazan Demir için hastane bahçesinde lokma hayrı düzenledi.

Manisa’nın Selendi Devlet Hastanesi çalışanları 20 Kasım günü hastane bahçesinde çam ağacını budadığı sırada dengesini kaybedip yere düşerek hayatını kaybeden duyma engelli mesai arkadaşları Ramazan Demir için hastane bahçesinde lokma hayrı düzenledi.

Selendi Devlet Hastanesi çalışanları duyma engelli mesai arkadaşları Ramazan Demir’i unutmadı. 2 çocuk babası Ramazan Demir 20 Kasım günü hastane bahçesinde ağaç budarken bir anda dengesini kaybederek yere düşüp, ağır yaralanmış Selendi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastanede birlikte çalıştığı mesai arkadaşları Ramazan Demir’i unutmayarak hastane bahçesinde lokma hayrı düzenledi. Hastane çalışanlarının desteği ile yapılan lokma hayrına katılım yoğun oldu. Yapılan lokma hayrına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Keskin, İlçe Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, daire amirleri, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güldane Kaçar, Ramazan Demir’in eşi Cavidan Demir, çocukları, hastane çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından okunan duaya tüm katılımcılar iştirak etti.