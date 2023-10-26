Eskişehir’de mesai arkadaşını silahla vurarak yaralayan zabıta memurunun yargılandığı dava ertelendi.

Uluönder Mahallesi Tepebaşı Zabıta Karakolu’nda 27 Şubat’ta meydana gelen olayda, zabıta memuru Meriç S. (36), mesai arkadaşı Seyhan Ç.’yi (40) tabancayla göğsünden ve sırtından vurarak yaraladı. Yaralı zabıta memuru Seyhan Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Meriç S. ise olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda Meriç S., Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde kaçarken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Meriç S. hazır edildi. Duruşmaya olayda yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç. ile taraf avukatları katıldı. Davanın ilk celsesinde mesai arkadaşıyla arasında sorun bulunmadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü öne süren tutuklu sanık Meriç S, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Kasıtlı bir şey yapmadım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, mesai arkadaşını silahla yaralayan ve hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Meriç S.’nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, 8 Şubat’a ertelendi.