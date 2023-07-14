Eskişehir’de zabıta memuru olarak görev yapan ve mesai arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan tutuklu sanık Meriç S. hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Uluönder Mahallesi Tepebaşı Zabıta Karakolunda 27 Şubat’ta meydana gelen olayda, zabıta memuru Meriç S. (36), mesai arkadaşı Seyhan Ç.’yi (40) tabanca ile vurarak yaraladı. Sırtına ve göğsüne isabet eden mermilerle yaralanan Seyhan Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mesai arkadaşını yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçan Seyhan Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Eskişehir-Bursa karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Meriç S. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya olayda 2 mermi darbesiyle yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen zabıta memuru Seyhan Ç. de katıldı.

“Hiçbir şey hatırlamıyorum, olayı avukat ve polislerden öğrendim”

İlk celsede mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Meriç S., yaptığı savunmada, “Ben askeriye çıkışlıyım. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyorum. Seyhan ile herhangi bir sorunum yok. Olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Olayı sonradan avukat ve polislerden öğrendim. Çok üzgünüm. Neden olduğunu bilmiyorum. Kendisinden özür dilerim. Tahliyemi isterim” dedi.

“Olaydan 2 hafta önce tehdit içerikli mesajlar atmıştı ama ciddiye almamıştım”

Olayda yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç. ise mahkemede, “Sanıkla aramızda bir sorun yoktur. Kendisi 10 yıllık mesai arkadaşım. Psikolojik tedavi gördüğünü biliyordum. 12 Şubat günü bana tehdit içerikli mesajlar atmıştı ancak durumunu bildiğimden ciddiye almadım. 2 hafta boyunca birlikte normal bir şekilde çalıştık. Hiçbir sorun yoktu. Olay günü birden arkamdan ateş edildi. Arkamı döndüğümde sanığın elinde silah vardı. 1 el daha ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

24 yıla hadar hapis istemi

Olayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonucu şüpheli Meriç S. hakkında kamu davası açıldı. İddianamede, Meriç S. hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Meriç S.’nin olaydan 2 hafta kadar önce Seyhan Ç.’ye tehdit içerikli mesajlar göndermesinin ve yanında silah ile birlikte çalıştıkları karakola gitmesinin ayrıca mesai arkadaşına ilk kurşunu sırtı dönükken sıkmasının, eylemin tasarlandığını gösterdiği belirtildi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim’e erteledi.