Hatay’da 1. Amatör Küme’de mücadele eden Mesa Spor Kulübü’nün ligin başlamasına bir gün kala çalınan lisansları yaklaşık bir ay sonra kulüp tesislerinin yanıbaşında bulunan otluk alanda bir çantanın içerisinde bulundu. Belediye personelinin ot biçtiği esnada bulunan lisanslar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kulüp yönetimi, lisans hırsızlarının bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Hatay 1. Amatör Küme’de mücadele eden Mesa Spor Kulübü, ligin ilk müsabakası öncesi akıl almaz bir olay yaşamış ve maça bir gün kala 120 lisans içerisinden A takım futbolcularının lisansı çalınmıştı. Lisansların çalınmasının ardından TFF’ye yapılan girişimler sonrası kulüp, maça çıkmayı başarmıştı. Yaşananların üzerinden yaklaşık 1 ay geçtikten sonra içerisinde futbolcuların lisanslarının bulunduğu çanta, kulübün antrenman sahasının yanında bulundu. Lisansların çalındığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken Mesa Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları, lisansların tespit edileceği günü merakla bekliyor.

“Otlar biçilirken tesadüf eseri bir belediye personeli çantayı görüyor ve içerisinden lisansları buluyor”

Mesa Spor kulübü teknik direktörü Onur Aykut, lisansların olduğu çantanın çimler içinde bulunduğunu ifade ederek, “Kulüp binamız göründüğü gibi 30 metre arkamızda kalıyor. Bizim düşüncemiz bu arkadaşlar lisansları götürdükleri yerden korkularından dolayı tekrar getirip, yaklaşık 1 metre uzunluktaki otların içerisine atılmışlar. Birazcık da hırsızların korkusundan dolayı da diyebiliriz. Lisansları getirip buraya bırakmışlar, yakınlarda arayıp tekrar bulalım diye. Burada sağ olsun belediye personelleri düzenli olarak bir temizlik yapıyorlar zaten, temizliğe denk gelmiş çantanın içerisinde lisanslar vardı ama iş işten geçti tabii ki biz yeni lisanslar çıkarmak zorunda kaldık. Otlar biçilirken tesadüf eseri bir belediye personeli çantayı görüyor ve içerisinden lisansları buluyor. Dahilinde hemen bizlere haber veriliyor” diye konuştu.

“Biz bunlara kesinlikle iyi niyetli hırsız diyebiliriz”

Lisansları çalan hırsızların bulunmasını istediklerini dile getiren Aykut, “Biz de olay yerine polis ekibiyle beraber geldik, parmak izi alındı emniyetimiz gerekli çalışmayı sürdürüyor. Bizim de amacımız artık maddi ve manevi kayıplarımızdan çok, yapan kişilerin bulunmasını istiyoruz. Neden yaptığını, niçin yaptığını öğrenmek istiyoruz. Bizim bir iki maç kaybetmemize neden oldu lisanların çalınması. Çünkü biz lisansları tamamen yetiştiremedik eksik oyuncularla çıktık sahaya. Biz bunlara kesinlikle iyi niyetli hırsız diyebiliriz. Sizler de gayet iyi bilirsiniz ki çaldın, çaldığın lisanları otuz metre arkaya bırakır mısın ki elbette bırakmazsın. Biz buna iyi niyetli bir hırsızlık diyebiliriz” ifadelerini kullandı.