Hakkari’nin Yukarı Merzan Mahallesi sakinleri, bağ ve bahçelerinin susuzluktan kuruduğunu belirterek yetkililerden sulama suyu havuzu yapılması talebinde bulundu.

Hakkari’nin Yukarı Merzan Mahallesi sakinleri, bağ ve bahçelerinin susuzluktan kuruduğunu belirterek yetkililerden sulama suyu havuzu yapılması talebinde bulundu.

Aydınlar semti sakinleri, tarihte ilk defa belediyenin Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semtlerini toprak yoldan modern yola kavuşturduğunu belirterek, kendi semtleri için de sulama suyu havuzu istedi. Aydınlar semti sakinlerinden emekli gazeteci Necmettin Aydın, Merzan Mahallesi’nde hizmet atağı başlatan Hakkari Belediyesine teşekkür ederek, “Evlerimizin üst kısımlarında bulunan 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtarıldı. Aydınlar semtinde de parke taşı yapılması için yol genişletme ve istinat duvarı çalışmaları devam ediyor. Merzan Mahallesi’ne ilk defa hizmet gelirken, bizim de valimizden bir ricamız var. Mahallemiz yeşil alanı ile kentin en güzide merkezlerinden bir tanesidir. Burada her türlü meyve ağacı bulunuyor. Meyve ağaçlarımız susuzluktan kurumaya başladı. Burada bir sulama suyu havuzu yok. Bir havuzun yapılması talebinde bulunuyoruz. Sulama havuzunun yapılması ile birlikte onlarca bağ ve bahçe suya kavuşacaktır” dedi.