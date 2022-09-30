Samsun’da su arıtıma cihazı meselesi yüzünden düzenlediği silahlı saldırıda 21 yaşındaki Meryem’i ensesinden vuran dekorasyoncu, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da su arıtıma cihazı meselesi yüzünden düzenlediği silahlı saldırıda 21 yaşındaki Meryem’i ensesinden vuran dekorasyoncu, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım içesi İlyasköy Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işi yapan Murat A.(40), geçen cuma günü evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra cihazda arıza olduğunu ileri süren Murat A. cihazı satan firma ile bağlantıya geçti. Firmadan 1’i kadın 3 kişi Murat A.’nın evine geldi.

İddiaya göre Murat A., evine gelen firma görevlilerinden cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı. 1’i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A. tabancasıyla firma çalışanlarının bulunduğu hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.’nin ensesine isabet etti. Aynı araçla Gazi Devlet Hastanesine götürülen Meryem Y. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Meryem Y.’nin ensesine saplanan merminin ameliyatla çıkarıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı adliyede

Zanlı Murat A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Murat A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.