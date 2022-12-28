Diyarbakır’da kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Meryem Sevim’in katili yakalandı. Katil zanlısının, “Pişmanım, intihar edecektim” dediği öğrenildi.

Diyarbakır’da kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Meryem Sevim’in katili yakalandı. Katil zanlısının, “Pişmanım, intihar edecektim” dediği öğrenildi.

Diyarbakır’da Meryem Sevim adlı genç kız, geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Katil zanlısı Musa S., uyuşturucu suçundan da sabıkalı olduğu için Narkotik Şube ile Asayiş Şube ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, bir köyde barakada saklanırken yakalandı. Musa S.’nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, ayrıca kardeşinin kimliğini kullandığı anlaşıldı.

“Pişmanım, intihar edecektim”

Zanlının ifadesinde, pişman olduğunu ve yakalanmadığı takdirde öldürdüğü Meryem’in mezarına giderek intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Musa S., ekiplerce cezaevine teslim edildi.