Avrupa Şampiyonası kadınlar muaythai final müsabakaları sonunda derece elde eden Kübra Kocakuş ve Meryem Betül Çavdar, Afyonkarahisar otogarında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek nihai başarılarının devamını diledi. Kasapoğlu: “Kübra Kocakuş ve Meryem Betül Çavdar, Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza büyük bir gurur yaşattı. İnşallah bu genç sporcu kardeşlerimiz Türk bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmaya devam edecek” dedi.

Meryem Betül Çavdar Avrupa Para Tekvando Şampiyonasında birinci, Kübra Karakuş ise Avrupa Oyunları Kadınlar Muaythai branşında ikinci oldu.