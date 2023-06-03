Ünlü şarkıcı Merve Özbey dün akşam Bursa’da sahne aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra ağırlıklı arabesk şarkılarına repertuarında yer veren Özbey, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, Bursa’da sahne aldı. Ağırlıklı olarak Arabesk konseptiyle sahne alan Özbey, Türk müziğinin unutulmayan şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

Uzun bir aradan sonra dinleyicilerinin karşısına çıkan Özbey, sempatik tavırları ve enerjisiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Güzel şarkıcı, dinleyicilerini hem coşturdu hem de hüzünlendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey’e hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar eğlence dolu bir hafta sonu yaşadı.