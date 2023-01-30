Erzincan merkez Uluköy sınırları içerisinde bulunan ve tarımsal sulama faaliyetleri çerçevesinde önemli bir işlevi bulunan Mertekli Regülatöründe yapılan yenileme ve onarım çalışmalarında, yapımı tamamlanan kapaklar indirildi.

Erzincan merkez Uluköy sınırları içerisinde bulunan ve tarımsal sulama faaliyetleri çerçevesinde önemli bir işlevi bulunan Mertekli Regülatöründe yapılan yenileme ve onarım çalışmalarında, yapımı tamamlanan kapaklar indirildi.

Vali Mehmet Makas, Mertekli Regülatöründe yapılan kapak yenileme ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’dan yapılan çalışmalar ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Mertekli Regülatöründe yapılan yenileme ve onarım çalışmalarında, yapımı tamamlanan kapakların indirilmesine eşlik eden Vali Makas ve beraberindeki heyet, yapılan çalışmaların çiftçiler için hayırlı olmasını temenni ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi.