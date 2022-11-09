Uluköy sınırları içerisinde bulunan Mertekli Regülatöründe kapak yenileme ve onarım çalışması yapılıyor.

Uluköy sınırları içerisinde bulunan Mertekli Regülatöründe kapak yenileme ve onarım çalışması yapılıyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mertekli Regülatöründe yapılan kapak yenileme ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Erzincan’da bulunan ve Devlet Su İşlerine ait olan Mertekli Regülatöründe yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile yaklaşık 15 bin dekar arazinin sulanmasının daha sağlıklı bir şekilde sağlanacağını ifade eden Vali Makas, küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarının azaldığını, önümüzdeki dönemlerde çiftçilerimizin tarımsal sulama konusunda her hangi bir sıkıntı yaşamaması için ilgili kurumların gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

Vali Makas’a, incelemelerinde DSİ 82. Şube Müdürü Burhan Dedeoğlu’da eşlik etti.