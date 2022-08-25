Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor’a kiralanırken ardından 2021-2022 sezonunun başında Sarıyer’e transfer olmuştu. Profesyonel kariyeri boyunca 61 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 11 kez fileleri havalandırdı.

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