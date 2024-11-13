Samsun’da taşkınların önlenmesi amacıyla yapımına başlanan Mert Irmağı ıslahı projesinde çalışmalar sürüyor. Proje bittiğinde dere yatağı 60 metreden, 80 metreye çıkartılacak.

Mert Irmağı, Samsun’un merkezinde, yerleşim alanlarının, sanayi tesislerinin, alışveriş merkezlerinin bulunduğu, şehrin en yoğun bölümleri içerisinden geçerek, Samsun-Ordu karayolundan Karadeniz’e dökülüyor. Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla 16 Şubat 2024 tarihinde temeli atılan “Samsun Merkez Mert Irmağı Islahı” işi çerçevesinde, taşkın ve rüsubat kontrolünün sağlanması amacıyla, Mert Irmağı’nın Karadeniz’e döküldüğü kısımdan memba doğru 2 kilometrelik kesiminde; 2 bin 135 metre sağ ve sol sahil kesişen fore kazık imalatı, 8 adet köprü ve 2 adet tersip bendi yapılacak. Dere yatağının genişliği 60 m den 80 metreye çıkarılacak. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, 2 ilçenin (Canik ve İlkadım) taşkın kontrolü sağlanacak. İş kapsamında; Atasam Köprüsü ile Bulvar Köprüsü arasında kalan bölümde, sağ sahil de 1014 metre sol sahil de 470 metre, toplamda 1484 metre fore kazık imalatı tamamlandı.

Çalışmalar devam ediyor.