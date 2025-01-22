Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük” dedi. Günok, ayrıca futbolu da siyah-beyazlı ekipte bırakmak istediğini vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günok, “Sözlerime Bolu’daki faciadan dolayı çok fazla futbol konuşarak başlamak istemiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar ve ailelerine de başsağlığı diliyorum. Bugün, yaşanan bu kötü olayın ardından maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli. Futboldan daha değerli şeyler var. Biz bugün güzel bir gece geçirdik. Güzel bir taraftar desteği vardı. Stadımızı tamamen doldurmuşlardı. Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük. İyi bir galibiyet aldık” diye konuştu.

“Amacım futbolu Beşiktaş’ta bırakmak”

Siyah-beyazlı camiada mutlu olduğunu aktaran 35 yaşındaki kaleci, “Benim amacım futbolu Beşiktaş’ta bırakmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Başkanımız geldikten sonra sözleşme konusuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım. Nice 100 maçlara çıkmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel şeyler yaşanacağına ben inanıyorum”

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Günok, “Üç günde bir şeyler değişti dersek kendimizi kandırmış oluruz. Ama hocamız bir enerjiyle geldi. Çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu, değerli de bir hoca. İyi bir başlangıç olması onun için de önemliydi. Güzel şeyler yaşanacağına ben inanıyorum. Üç günde tabii bir şeyler değişmedi. Rakibin değerli bir takım olması, taraftarın desteğiyle bugünkü oyunu mümkün kıldı. O yüzden güzel bir galibiyet aldık” diyerek sözlerini tamamladı.