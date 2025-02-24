Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Çağbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yaşanan kazada Oktay Özbayhan’ın kullandığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, sulama kanalına düştü.

Kazada araç sürücüsü Oktay Özbayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, Mersin Büyükşehir itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.