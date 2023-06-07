Mersin Büyükşehir Belediyesince, Çevre Haftası çerçevesinde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Mezitli Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi personeli ile 7’den 70’e tüm doğa dostları katıldı. Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşte, ‘Geleceğe sahip çık’, ‘Geleceğe yeşil bir adım’, ‘Çöpün yeri doğa değil’ ve ‘Tertemiz bir çevre için el ele’ gibi doğa dostu mesajlar içeren dövizler taşındı. Şarkılar eşliğinde renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Kerim Avşar Parkında sona erdi. Parkta, Büyükşehir ve Mezitli Belediyesi tarafından gübre ve bitki yetiştirme kiti ile atık yağ toplama stantları kuruldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından, katılımcılara çevre konulu broşürler dağıtıldı. Yürüyüşe gelenlere stantlardan gübre ve bitki yetiştirme kitleri de hediye edildi. Etkinlik şarkılar ve danslar eşliğinde sona erdi.

Farkındalık yürüyüşü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çevre konusunda duyarlılık oluşturmak için eğitimin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Amaçlarının, insanların daha temiz ve yeşil bir dünyada yaşaması olduğunu söyleyen Tarhan, “Bu kadar güzel denizi, doğası ve ormanları olan bir bölgede, çok daha temiz bir Mersin oluşturabiliriz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz iyi bir yolda ilerliyor. Umarım gelecekte çok daha temiz bir Mersin’i, doğayı ve denizi elde edeceğiz. Çocuklarımıza miras bırakacağımız en güzel çalışma da bu olacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Dünya Çevre Günü çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarından söz ederek, “Katı atık konusunda, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde vahşi depolamaya il genelinde son verdik. Katı atıkların bertarafını, 3 adet düzenli depolama alanlarımızda sağlıyoruz. MESKİ’nin, arıtma tesisleri ve su havzalarının korunmasıyla ilgili çok güzel çalışmaları var. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız, deniz denetimlerini çok özenli bir şekilde yapıyor ve bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. Başkanımızın da bu konuda duyarlılığı çok yüksek. Biz, emanet aldığımız bu dünyayı, çocuklarımıza ve geleceğimize temiz bir şekilde devretmeye gayret ediyoruz. Dünyamız çevre kirliği nedeniyle hızla yaşlanıyor. Bir nebze de olsa farkındalık oluşturup, bu yaşlanmayı geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, özellikle vatandaşların farkındalığını artırıcı etkinliklere imza attıklarından söz ederek, kutlama olarak değil de farkındalık günü olarak yaygınlaşmasını istediklerini dile getirdi. Halisdemir, “Başkanımız bu konuda çok duyarlı ve bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Mezitli halkımıza, çevrenin temizliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, denizlerimizin temiz tutulması ile ilgili broşürler dağıtıyor ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Sembolik olarak da, yürüyüş yaparken sokağı temizliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye çok duyarlı çalışmalar yapıyoruz. Atıkların çevreye, insana, doğaya zarar vermemesi için mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.