Kirli hava gün sayısı artan ve sınır değerlerin üzerine çıkan Mersin’de uzmanlardan uyarı geldi.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, Mersin’de artan bir hava kirliliğiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bir yılda 35 günün üzerinde kirli gün olmaması gerekirken, bizde ise bütün istasyonlarımızda 35 günün üzerinde bir kirlilik gün sayısı olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

Mersin’de açıklanan hava kirliliği raporu, Mersinlilerin neredeyse yılın her günü kirli hava soluduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili konuşna Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, 2018 yılından beri her yıl Mersin’in hava kirliliği gün sayısını açıkladıklarını söyledi. Kirlilik yönünden 2 parametreyi dikkate aldıklarını kaydeden Can, "Partikül madde 10 değerleri ve partikül madde 2,5 değeri. Ulusal mevzuatımıza göre partikül 10 değerimiz 50 g/m3 (mutlak nem) sınır değerimiz. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre ise 15 g/m3. Partikül madde 2,5 değerine baktığımız zaman DSÖ’nün sınır değeri 5 g/m3, ulusal sınır değerimiz ise yok. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de partikül madde 2,5 değeri ölçülmezken, 2022 yılında ölçülmeye başlandı. Türkiye’de hava kirliliğini ölçen 550 istasyon var. Bunların 7 tanesi Mersin’de bulunuyor. Akdeniz ölçüm istasyonunda PM10 kirletici türü DSÖ sınır değerine göre 358 gün, ulusal sınır değerlerine göre ise 301 gün kirli gün ölçümü yaşandığı görülmekte olup, 358 gün ölçüm gerçekleştirildiği ve DSÖ sınır değerleri göz önüne alındığında ölçülen günlerin tamamında sınır değerinin üstünde yer almaktadır. Ulusal mevzuatta yer alan sınır değerlerimize göre Huzurkent istasyonunda ise yılın 345 günü ölçülen değerlerin 180 günü kirli hava ölçümleri gerçekleşmiştir. İstiklal istasyonunda 229 gün, Yenişehir 202 gün, Tarsus istasyonlarında 244 gün, Toroslar istasyonunda 109 gün, Taşucu istasyonunda 48 gün kirli hava yaşandığı görülmüştür. Ölçüm gerçekleştirilen tüm istasyonlarda bir yılda 35 defadan daha fazla kirli gün sayısı gerçekleştiği görülmüştür. DSÖ sınır değerine göre ise Huzurkent istasyonunda 345 gün, İstiklal 361 gün, Tarsus 354, Taşucu 303, Toroslar 347, Yenişehir istasyonu ise 360 gün kirli hava oluştuğu görülmektedir" diye konuştu.

Partikül madde 2,5 verilerini de açıklayan Can, "Partikül madde 2,5 limit değer ölçümü Akdeniz, Huzurkent, İstiklal ve Tarsus istasyonlarında gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı içerisinde Akdeniz istasyonunda 268 gün, Huzurkent istasyonunda 350 gün, İstiklal ölçüm istasyonunda 358, Tarsus ölçüm istasyonunda ise 312 gün kirli gün sayısı olduğu ortaya çıkmıştır. DSÖ verilerine göre Mersinliler 2022 yılında neredeyse yılın tamamında kirli hava soludu. Bir önceki yılki verilerle karşılaştırma yaptığımız zaman maalesef Mersin’de gerçekten artan bir hava kirliliğiyle karşı karşıyayız. Bir yılda 35 günün üzerinde kirli gün olmaması gerekirken, bizde ise bütün istasyonlarımızda 35 günün üzerinde bir kirlilik gün sayısı olduğu ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Acil önlem alınması gerektiğinin altını çizen Can, "Hava kirliliği açısından veriler açık. Bir çevre yönetimi bağlamında, bir de şehir planları açısından 2 önerimiz vardır. Çevre yönetimi bağlamında atıklarımızı geri kazanmamız, su sarfiyatını minimuma indirmemiz gerekir. Mersin’in bir hava kirliliği haritası yok, modellemesi de yok. Coğrafik bilgi sistemleriyle işlenen bir hava kirliliği haritamızın kesinlikle olması gerekir. Kent planları bağlamında da imar planları gerçekleştirirken hava koridorlarının hesaplanması, kentin nefes almasını sağlamak gerekir. Bu hava kirliliğini azaltabilecek en önemli etmenlerden biri olacaktır. Diğer yandan ithal kömürlerin kullanımı en aza indirmeliyiz. Kalitesiz kömürlerin satışı yasaklanmalı. Vatandaşlarımıza doğru ateş yakma yöntemlerinin de öğretilmesi gerekir. Vatandaşlarımızın her bulduğu şeyi yakmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.