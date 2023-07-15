Mersinliler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanlara akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Mersinliler darbecilere lanet yağdırdı.

Mersin’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi. Mersin Valiliği koordinesinde düzenlenen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe, mehteran ekibi de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, İl Müftülüğünden Ramazan Şimşek’in yaptığı dua ile devam etti. Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, "15 Temmuz’u anlamak demek Sakarya’yı, Dumlupınar’ı anlamak demek. 15 Temmuz’u anlamak Çanakkale’yi anlamak demek. 15 Temmuz’u anlamak demek İstanbul’un fethini, Malazgirt’i anlamak demek. Çünkü bu ve nicelerini sayabileceğimiz kahramanlık destanlarının özünde, kökünde aynı ruh var. Ayı milli duygular var. Aynı anlayış var. Bu anlayışın, bu ruhun tezahürüdür aslında 15 Temmuz. Bugün vesilesiyle Türkiye Yüzyılının kahramanlarını yad ediyoruz. Çünkü 15 Temmuz’da silahlı terör örgütü FETÖ’nün ve beraberindeki şer odaklarının, onları destekleyen şer odaklarının kalkışması ve bu kalkışma vesilesiyle yapmaya çalıştıkları Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine 2’nci yüzyılı yaşatmamaktı. Tıpkı 100 yıl önce birinci yüzyılı yaşatmak istemedikleri gibi. Tıpkı o günlerde bin yıl süredir vatan dediğimiz Anadolu’da bizi uzaklaştırmak, bizi bertaraf etmek istedikleri gibi" diye konuştu.

"Türk milleti kefenini üstüne giyip yola çıkmış bir millet"

Türk milletinin kefenini üstüne giyip yola çıkmış bir millet olduğunu vurgulayan Pehlivan, "100 yıl önce emellerine ulaşamayanlar, on yıllar boyunca cephede alt edemedikleri, cephede diz çöktüremedikleri milletimize, devletimize karşı sızma girişimiyle, sinsice ve vatandaşımızın, insanımızın en hassas olduğu eğitim, inanç gibi konuları su istimal etmek suretiyle devletimizin hemen hemen bütün kurumlarına sızıp, oradan bir çökertme anlayışı içerisine girdiler. Yıllarca bunu yapmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi gene milletimize, devletimize ait olan top, tüfek, tank, helikopterleri kullanarak vatandaşlarımızın üstüne ateş etmeye cüret gösterdiler. Ancak unuttukları bir şey vardı. Bu milleti yenmek imkanla olmaz. İmkanlarınız ne kadar güçlü olursa olsun milletimizin özünde, ruhunda, gönlünde olan azim ve kararlılığı yok edemezsiniz, yıkamazsınız. Nitekim o gece tarihten gelen o ruhla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’toplarıyla, tüfekleriyle gelsinler biz milletimizin üstünde başka güç tanımıyoruz, biz ölümüne mücadele edeceğiz’ demesiyle yine geçmişte olduğu gibi insanımız meydanlara, yollara düştü ve o topların, tankların, tüfeklerin önünde göğsünü siper etti" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’ndan gelen sporcular, Türk bayrağını Vali Pehlivan’a taktim etti.

Etkinlik çerçevesinde, 15 Temmuz destanını anlatan sinevizyon gösterileri yer alırken, mehteran ve bando takımları gösteri sundu.