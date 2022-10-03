Ünlü rap sanatçıları; Canbay & Wolker ve Velet’in sahne alacağı 1 Akdeniz Rap Festivali, MCD Prodüksiyon organizasyonunda, hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer sponsorluğunda 5 Ekim Çarşamba günü Özgecan Aslan Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sosyal sorumluluk bilinciyle Sevgi Evi’nde yaşayan, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde kalan çocuk ve gençlerin talepleri üzerine organize edilen festivalde, özel çocukların topluma entegrasyonu amaçlanıyor. Festivale tüm Mersinlileri davet eden festival sponsoru hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer, “Bu çocukların toplumla kaynaşması çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Amacımız farkındalığı arttırmak. Onları hayatın bir kenarına itmek değil de Sosyal sorumluluk bilinciyle MCD Prodüksiyon organizasyonunda, hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer sponsorluğunda bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan 1.Akdeniz Rap Festivali’nin basın tanıtım toplantısı Sultaşa Otel’de düzenlendi. Toplantıya MCD Prodüksiyon Ajans Başkanı Muratcan Demirtaş, Yüksek İnşaat Mühendisi hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Eski Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı, Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İSTEDİ BİZDE ORGANİZE ETTİK”

Toplantıda konuşan MCD Prodüksiyon Ajans Başkanı Muratcan Demirtaş, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirecekleri festivalde sevgiye, ilgiye, sosyalleşmeye ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların gençlerin toplumlumla entegrasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Sevgi Evi’nde yaşayan, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde kalan çocuk ve gençlerin talebi üzerine bu festivali organize ettiklerinin bilgisini veren Demirtaş, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın talebi üzerine geliştirdiğimiz projeyi hayırsever iş insanı Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Şahit Ezer’e sunduk. Kendisi 1.Akdeniz Rap Festivali’ne tereddüt etmeden sponsor oldu. Sayın sponsorumuz bu konuda oldukça hassas. Kendisine bize sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim.”

Festivalde ünlü rap sanatçıları; Canbay & Wolker, Velet ve Mersin’den yükselen değer Batuhan Şaraplı’nın sahne alacağı bilgisini paylaşan Demirtaş, tüm Mersinlileri 5 Ekim Çarşamba günü Özgecen Aslan Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 1.Akdeniz Rap Festivali’ne davet etti.

“ONLARI HAYATIN BİR KENARINA İTMEK DEĞİL DE HAYATIN İÇİNE ÇEKEBİLİRİZ”

Festival sponsoru hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer ise sosyal sorumluluk bilinciyle festivali gerçekleştiren MCD Prodüksiyon ailesine teşekkür etti. Ezer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “MCD Prodüksiyon bu anlamlı projeyle bana geldiğinde ne kadar heyecanlandığımı sizlere anlatamam. Ailecek yıllardır elimizin ulaştığı, gücümüzün yettiği kadar yardım ve sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışırız. Ama bu proje çok daha büyük ve anlamlıydı.

Sevgiye, ilgiye ve sosyalleşmeye ihtiyacı olan dezavantajlı çocuklarımıza dokunmak, onların bir gün dahi olsa gülmesine, eğlenmesine vesile olmak paha biçilemez bir duygu. Bu çocukların toplumla kaynaşması çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Amacımız farkındalığı arttırmak. 5 Ekim gecesi Sevgi Evi’nde yaşayan, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde kalan 300’e yakın çocuk ve gençlerimiz ile Mersin halkını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Onları hayatın bir kenarına itmek değil de hayatın içine çekebiliriz. Dolayısıyla bu anlamlı projeye destek olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürecek olmaktan mutlu, onurlu ve gururluyum. Organizasyon süresince değerli desteklerini bir an olsun esirgemeyen Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a, yer tahsisi noktasında desteklerini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, güvenlik noktasında tam destek sağlayan Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Aslan’a teşekkürlerimi sunmak isterim. 5 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’da Özgecan Aslan Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek 1.Akdeniz Rap Festivali’ne tüm halkımızı davet ederiz.”