Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2020 yılından itibaren hizmete sunduğu ’Mahalle Mutfakları’ projesi dar gelirli vatandaşlara çok cüzi fiyat ile kaliteli ve doyurucu yemeğe ulaşma fırsatı sunmaya devam ettiği bildirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında başlayan ve her gün binlerce dar gelirli vatandaşın faydalandığı projeden, artık orta sınıf olarak adlandırılan kesim de faydalanıyor. Alım gücü azalan vatandaşlar, bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunması için Büyükşehir Belediyesinin ‘Mahalle Mutfakları’nı tercih ediyor. Aşhanede pişen ve kent genelinde 38 noktada bulunan mutfaklara ulaştırılan sağlıklı ve ucuz yemekler, vatandaşa ulaştırılıyor. 6 lira gibi sembolik bir ücrete 3 çeşit yemek alabilme imkanı bulan vatandaşlar ise projeden son derece memnun olduğu kaydedildi. Kış aylarında günlük ortalama 5 bin paket yemek vatandaşlarla buluşuyor. Yaz aylarında ise vatandaşların yaylalara ve sahil kesimine yerleşmesi, özellikle üniversite öğrencilerinin de tatile girmesi göz önünde bulundurularak 3 bin paket yemek sunuluyor. Projenin başladığı 2020 yılından bu yana ise toplamda 2 milyon paketten fazla yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

"Bugüne kadar 2 milyon paketten fazla yemek sunduk”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı aşhane de görev yapan Hakan Yalçın, “Günlük yemek hizmetimiz yaz aylarında 3 bin, kış aylarında 5 bin adet oluyor. Yaz aylarında düşük olmasının sebebi vatandaşlarımızın yazlığa, köylere ve özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeleri. Bugüne kadar 38 mahalle mutfağı noktamızda, 2 milyon paketten fazla yemek hizmeti sunduk. Bu sayı gittikçe de artarak devam edecek. Burada amacımız insanlarımızın ekonomik sıkıntı çektiği şu günlerde, 6 lira gibi sembolik bir ücretle bütçelerine katkıda bulunmaktır” dedi.

Mahalle mutfaklarından faydalanan vatandaşlardan Hasan Karadağ ise, “Büyükşehir Belediyesinden fayda görüyoruz. İhtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Zaten emekli maaşı yetmiyor, mağazalara gitmiyoruz” diye konuştu.