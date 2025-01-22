İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Mersin'i temsil eden ve şehrimizi gururlandıran özel sporcularımız, Özel Sporcular İl Temsilcisi Ali Adıgüzel ve Antrenör Betül Şahin ile İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Şampiyonada, Mersin'den katılan 3 down sendromlu, 3 otizmli ve 3 mental özel sporcu, büyük bir başarıya imza attı.

Mental Erkekler Uzun Atlama ve Üç Adım Atlamada Arda Şahin Duman Türkiye ikincisi; otizmli özel sporcu Viyan Dağ 100 metrede Türkiye üçüncüsü; otizmli Erdem Boymul ise aynı branşta Türkiye ikincisi; down sendromlu Kaan Çağlar 100 metrede Türkiye dördüncüsü; Şeyhmus Irmak ise beşinci oldu.

Mental özel sporcular Mehmet Çam ve Mehmet Deniz, 100 ve 200 metre branşlarında ilk beşe girerek Millî Takıma seçildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Durmuş, Mersin'den Türkiye'ye uzanan bu başarı hikâyesinin gurur verici olduğunu ifade etti.