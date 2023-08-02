Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Mersinli mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli’ye bağlı Mersinli mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığından şube müdürü İlker Kılıç çalışma sahasında incelemede bulundu.

Kılıç “Çalışma dahilinde deneme pompası kurulacak ve alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak” dedi.