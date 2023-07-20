Mersinli kick boks sporcusu Sami Koç (18), Mardin’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak ilk defa Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin Artuklu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Mersin’i temsil eden Sami Koç, Van ve Antalya’dan gelen rakiplerini 3-0, Ankara’dan gelen rakibini ise nakavt ederek yendi. İstanbul’u temsil eden rakibine 2-1 mağlup olan Sami Koç Türkiye 2’ncisi oldu. Daha önceki müsabakalarda Türkiye 3’ncülüğü bulunan Koç, ilk defa ikincilik elde ederek Milli Takıma katılmaya hak kazandı.

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Uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koç, “İlk defa katılacağım dünya şampiyonluklarında ay-yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil etmek istiyorum. Fırsat verilir, destek verilirse çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğime inanıyorum” dedi.