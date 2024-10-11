Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Emeğin Renkleri Kadın Atölyeleri El Sanatları Karma Sergisi’ ile el emeğini birbirinden değerli eşyalara dönüştüren kadınların eserlerini sergiledi.

Kadın istihdamını sağlayabilmek adına atölyeler açan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mersinli kadınların ellerinden çıkan ürünleri Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde sergiledi. Yüzlerce el emeği ve eşsiz ürünün olduğu sergide keyifli zaman geçiren kadınlar, sonraki atölyeleri de takip edeceklerini söylediler.

Kadınlar kursa büyük ilgi gösteriyor

Kursiyerlerin büyük bir ilgisi olduğunu vurgulayan El Sanatları Eğitmeni Tülay Kankan, “Düzenlediğimiz bu etkinlikler, insanlara çok faydalı oluyor. Hem kafalarını dağıtıyorlar hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorlar” diye konuştu.

Kadınlara yönelik etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini vurgulayan Eğitmen Eylem Özkan, “Birbirimizin becerilerinden ve fikirlerinden faydalanabiliyoruz. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, kadınları çok mutlu ediyor. Hayat şartları pahalı olduğu için Büyükşehir Belediyesinin böyle ücretsiz kurslar açması, kadınlara daha çok güven veriyor” dedi.

Kadınların kurslarda olmaktan çok keyif aldıklarını söyleyen Eğitmen Hayriye Çalışkan ise “Para kazanmaktan daha çok, beğeniyi görmek mutluluk veriyor. Kapımız herkese açık. Tüm kadınlar eğitimlerimize katılabilirler. Bize katkı sağlayan başkanımıza ve eşine de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.