Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen okuma yazma kursları ile 30 ila 70 yaş arasındaki kadınlar okuma-yazmayı öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen okuma yazma kursları, kadınlara umut olmaya devam ediyor. Okuma yazma bilmediği için günlük hayatlarında birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, bu zorlukları Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir bir aşıyor. Yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadınlar, okuma-yazma kursuna gelerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kadınların yoğun olarak katıldığı okuma yazma kursları ile Mersin’de okuma yazma oranı her geçen gün artıyor.

"Onlar okudukça biz mutlu oluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Ünlü, Çilek Mahallesi Kurs Merkezinde kadınlara okuma yazma öğretiyor. Kurs hakkında bilgi veren Ünlü, "Çilek Kurs Merkezini 2022-2023 eğitim yılında açtık. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan programlarla beraber, 13 öğrencimizin yer aldığı okuma yazma kursunu 2022 yılı Kasım ayında başlattık ve haziranda bitirmeyi düşünüyoruz" dedi. Kursların eş zamanlı olarak 4 şubede de devam ettiğini söyleyen Ünlü, "Eski Ömerli, Mithat Paşa ve Turgut Türkalp mahallelerinde de bu hizmeti veriyoruz. Onlar okudukça bizler de mutlu oluyoruz. Okuma yazma bilmeyen kalmasın istiyoruz. Haziran ayında bitecek kursumuzdan sonra açılacak kurs için 13 öğrencimiz de halihazırda beklemekte" ifadelerini kullandı.

"Ailecek yaralanıyoruz"

Kurstaki ilk ders heyecanını yaşayan 33 yaşındaki Şaibe Acar, "Kursa katıldık ve gayet memnunuz. Ailem istiyordu, ben de devam edeyim dedim. Kendimi ilerletmek istiyorum. Benim ilk dersim burada. Çok iyi gidiyor. Okumaya başladık. Ne kadar artarsa bizim için iyidir. Hem çocuklar da geliyor buraya. Üniversiteye hazırlanan bir yeğenim var, buraya geliyor. O da memnun. Bu şekilde ailecek yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Güzel bir eğitim oldu"

47 yaşındaki Anzilha Pay ise okuma yazma bilmeden önce günlük hayatta çok zorlandığını belirterek, "Kurstan önce hangi arabaya bineceğimi bile bilmiyordum. Ama çok şükür belediyemize, Allah razı olsun hocalarımızdan. Güzel bir eğitim oldu. Şu anda hangi arabaya bindiğimi biliyorum. Kızıma hastanede sıra çıkıyor, onu biliyorum. Çok şükür numarayı kendim çıkartabiliyor, arayabiliyorum. Kızım da buraya geliyor. O da liseye hazırlanacak. Biz memnunuz ve devam etmesini istiyoruz. Mesela ailem yanımda olmadığında, gerektiğinde bir ambulansı arayamazdım. Şu an çok şükür iyiyim. Hocam da çok iyi" diye konuştu.