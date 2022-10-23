Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında Miray Ulaş Dünya 2.si oldu. Yarışmada Mersin'li İbrahim Kalay kendini en çok geliştiren sporcu özel ödülünü aldı.

Para Yelken Dünya Şampiyonası 13 farklı ülkeden 120 sporcu katılımları ile 19-23 Ekim tarihleri arasında Japonya, Hiroşima’da gerçekleştirildi.

3 gün boyunca 5 yarışa çıkan , Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken sporculukları Hansa 303 tekler kategorisinde yarıştı.

Kadınlarda son dünya üçüncüsü Miray Ulaş, başarısını geliştirerek dünya ikincisi oldu.

Erkeklerde ise İbrahim Kalay genel 13.sırada yer alırken, kendisini en çok geliştiren erkek sporcu özel ödülünü alarak kürsüye çıktı.

Para Yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı kazanan Miray Ulaş, çok büyük zorluklarla bu madalyayı aldığını belirtti.

Ulaş’’ kadın erkek karışık 40 tekne start aldığımız yarışta genel klasmanda 10. sırada yer aldım. Dünyanın en iyi yelkencilerinin bulunduğu bu yarışta ilk 10 arasında yer almak beni ayrıca mutlu etti. Para Yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı kazanmış olduk. Çok büyük zorluklarla bu madalyayı aldık. Çok daha iyisi olacağına da inanıyorum.’’ İfadelerini kullandı.

İbrahim Kalay da '' Erkeklerde kendini geliştiren en iyi yelken sporcusu olarak Hiroşima da yıllarca her yarışta dolaşacak Yelken Trofesinine adım yazılmıştır çok mutluyum bizlerde emeği olan herkese çok teşekkürler '' dedi.