Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde yetişen lisanslı halter sporcuları, Minikler Halter Türkiye Şampiyonası’nın ikinci etap hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde yetişen lisanslı halter sporcuları, Minikler Halter Türkiye Şampiyonası’nın ikinci etap hazırlıklarını tamamladı.

25-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Zekai Baloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyonanın ikinci etabında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinden 4 kız, 1 erkek lisanslı halter sporcusu yarışacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde halter branşında ilerleyen Hilal Kavin Kutlay, Reyhan Opçin, Nesrin Başaran, Ecrin Sakar ve Arda Cesim Kamar, 17 Nisan 2022’de Tarsus’ta gerçekleşen Türkiye Şampiyonası seçmesi olan İl Şampiyonası’nda da yüksek başarı göstererek önemli dereceler elde etmişlerdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nde halter antrenörü olarak görev yapan Süleyman Altuğ, yarışmanın ikinci etabından da madalyalarla dönmek için çok çalıştıklarını belirterek, “Şu anda önümüzde Minikler Türkiye Şampiyonası var. Şampiyonada, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne lisanslı 4 kız, bir de erkek sporcumuz yarışacak. Burada çocuklarımız gösterdikleri sportif performansla ve totalde kaldırdıkları ağırlıkla sıralamaya girecekler. 3 ay önce gittiğimiz birinci etap yarışmada 5 madalya almıştık. Şimdi gideceğimiz ikinci etap yarışmada da inşallah 5 madalya alacağız. Bu arada, 2 yarış arasında bir okullar arası Türkiye Şampiyonası’na katılıp, oradan da 2 madalya ile döndük” dedi.

Çok kısa bir sürede tüm sporcuları olimpiyata hazırlık merkezlerine gönderip milli takımlarda yer aldırmayı amaçladıklarını belirten Altuğ, “Avrupa'da ve dünyada madalya almayı hedefliyoruz. Hepsi 2010 doğumlu 12 yaş minik sporcular. Çekirdekten başladık. İnşallah büyüklerde de hedefimiz olimpiyatlara kadar gitmek” diye konuştu.



“Yarışmanın ikinci etabında iyi bir derece yapmak istiyoruz”

Halter sporcularından Hilal Kavin Kutlay ise bir yıldır aktif olarak halter sporu ile uğraştığını kaydederek, "Önceden 4 yıllık bir jimnastik geçmişim var. Önceki Minikler Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldum. Şimdi ikinci etabında da güzel bir derece yapmak istiyorum. 36 kilo silkme, 26 kilo koparma yapıyorum. Giresun’da yapılan Yıldızlar Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda da Türkiye 3’üncüsü oldum” şeklinde konuştu.

Yoğun bir antrenman sürecinden geçtiklerini söyleyen Ecrin Sakar da “Yarışmaya gayet iyi hazırlandık. Halter branşında ilerliyorum. Antrenmanlarım gayet güzel geçiyor. Bir önceki yarış iyiydi, ama bunda daha iyi bir derece yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.