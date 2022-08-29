Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çim hentbolu ve sokak basketbolu müsabakalarına, gençler ve sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çim hentbolu ve sokak basketbolu müsabakalarına, gençler ve sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Gösteri Merkezinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, çim hentbolunda yıldız kızlar kategorisinde 6 takım 50 sporcu kıyasıya mücadele ederken, sokak basketbolunda ise 32 farklı branştaki takımlardan yaklaşık 200 sporcu yeteneklerini sergiledi.



“Amacımız Mersinlilerle beraber bu coşkuyu birlikte yaşamak”

Sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikler hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Bu yıl 100. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna, biz de sportif etkinliklerle katılıyoruz. Yüzme şenliği yaptık. Basketbol ve çim hentbolu turnuvaları düzenledik. Amacımız Mersinlilerle beraber bu coşkuyu birlikte yaşamak. 30 Ağustos akşamı da Özgecan Aslan Barış Meydanında bitecek bir kortej yürüyüşümüz olacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz” dedi.



“Hentbolun sadece salonda değil çimde de oynanabileceğini gösterdik”

Gençlerin bu tür etkinlikler ile daha fazla kaynaşabileceklerini düşündüğünü söyleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Serkan Barutçu ise “30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde çok güzel bir etkinlik oldu. Hentbol sporunun sadece salonlarda değil, açık alanlarda da oynanabileceğini sporseverlere gösterme imkanı bulduk. Çimde, plajda oynayabilecek seviyede çocuklarımız da var. Bu tip etkinliklerle de daha fazla kaynaşabileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Gençlerimizin spora yönelmesi bizi mutlu ediyor”

Basketbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Erdal Ceylan da bu tür organizasyonların sadece gençlerin değil, tüm halkın sporun içinde olmalarına olanak sağladığını belirterek, “Sahilin çok geniş bir alanında, değişik branşlarda çok büyük insan kitlelerinin katılımı ile gençlerimizi spora yönlendirmek, Mersinimiz açısından inanılmaz güzel bir duygu. İl temsilcileri olarak zaten hedeflerimiz bu olduğu için halkın sporun içinde olması, gençlerimizin spor yapmaları, sosyal olmaları ve kardeşlik kavramını, birlik beraberlik kavramını oluşturmamız anlamında bize çok büyük katkılar sağlıyor” diye konuştu.



“Halkımızın hentbolu tanıması için eşsiz bir organizasyon”

Organizasyonun çim hentbolunu topluma tanıtmak adına çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine inandığını söyleyen genç sporcu Sera Demir, “Çok mutluyuz. Yaptığımız sporu öncelikle halkımıza tanıtmak, bizim için çok büyük bir zevk. Çünkü hentbolun açık havada da oynandığını göstermek bizim için önemli. 30 Ağustos Zafer Bayramına denk gelmesi de güzel bir şey” şeklinde konuştu.

2 gün süren müsabakaların ardından katılımcı sporcuların tamamına Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Hentbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Serkan Barutçu ve Basketbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Erdal Ceylan tarafından etkinlik anısına madalya takdim edildi.