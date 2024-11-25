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Mersin Mezitli Merkez Ortaokulu öğrencisi Dilay Aslan '' Tasarruflu Su Akışı '' Projesi ile Türkiye 1.si oldu.
Mersin Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan Mezitli Merkez Ortaokulu öğrencisi Dilay Aslan , Danışmanlığını Mezitli Belediye İlkokulu Öğretmeni  öğretmeni Uğur Aslan'ın yaptığı,  "Tasarruflu Su Akışı" projesi ile , Türk Dünyası Çocuk Vakfı "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği"nde birinci oldu.
Dilay Aslan 1.lik ödülünü düzenlenen törende Danışman Öğretmeni Uğur Aslan ile beraber aldı.