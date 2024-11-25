

Mersin Mezitli Merkez Ortaokulu öğrencisi Dilay Aslan '' Tasarruflu Su Akışı '' Projesi ile Türkiye 1.si oldu.

Mersin Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan Mezitli Merkez Ortaokulu öğrencisi Dilay Aslan , Danışmanlığını Mezitli Belediye İlkokulu Öğretmeni öğretmeni Uğur Aslan'ın yaptığı, "Tasarruflu Su Akışı" projesi ile , Türk Dünyası Çocuk Vakfı "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği"nde birinci oldu.

Dilay Aslan 1.lik ödülünü düzenlenen törende Danışman Öğretmeni Uğur Aslan ile beraber aldı.