Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erdemli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 42 araç ve 62 personelle kapanan yolları açan Büyükşehir Belediyesi, yol kapanmalarına karşı sahada çalışmalarına devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erdemli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde karla mücadele çalışmaları yapan ekipler, greyder, kar küreme ve tuzlama aracı, servis ve ikmal aracı, kazıcı yükleyici ve lastikli ekskavatör ile çalışmalarını etkin şekilde yürüten gerçekleştiriyor. İlçelerde kapanan yolları açan ekipler, vatandaşların mağduriyetlerini önlemenin yanı sıra, yol kapanmalarına karşı da sahada teyakkuz halinde bekliyor.

İlçelerde gerçekleştirilen çalışmalar

Erdemli ilçesine bağlı Hacıalanı, Aydınlar, Yağda, Sorgun mahalleleri ile Tapureli-Albeyli-Elbeyli-Yağda-Harfilli grup yolu, Sorgun yolu, Sarıkaya-Kızılen-Albeyli grup yolu, Kızılen-Küstüllü bağlantı yolu ile Küstüllü-Hüsametli yolunu ulaşıma açan ekipler, Mut ilçesinde de Kozlar-Çivi yaylası arası, Dağpazarı-Çivi-Ballı grup yolu, Kavaközü, Demirkapı, Güme mahalleleri ile Güldere yolunda çalışmalarını tamamladı.

Toroslar ilçesinde Arslanköy, Tırtar, Değnek, Alanyalı, Değirmendere, Atlılar, Yüksekoluk, Ayvagedigi, Güzelyayla, Çağlarca mahalleri ile Hangediği yaylasında çalışma yürüten ekipler, Mezitli ilçesinde de Demirışık, Fındıkpınarı ve Tepeköy mahallelerinde çalışma yaptı.

Silifke ilçesinde Uzuncaburç, Örenköy, Seydili, Şahmurlu, Kızılgeçit, Kocaoluk, Çatak mahalleleri ile Mara yaylasında etkin mücadele gerçekleştiren ekipler, Gülnar ilçesinde ise Bereket, İshaklar, Üçoluk, Bolyaran, Yarmasu ve Köseçobanlı mahallerinde çalışma yürüttü. Ekipler ayrıca Tarsus ve Çamlıyayla’nın yüksek kesimlerinde de karla mücadelesi çalışması gerçekleştirdi.