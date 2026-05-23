Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşilerinin 8'incisinde 'Hamidiye Kışlası' ele alındı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası' söyleşisinde Dr. Mustafa Erim, yapının tarihsel önemini anlattı.

Erim, Sultan II. Abdülhamid döneminde 1904 yılında Hamidiye Alayları için inşa edilen yapının Osmanlı döneminde askeri kışla olarak kullanıldığını belirtti. Cumhuriyet döneminde 23. Piyade Alayının kullandığı binanın, II. Dünya Savaşı sırasında ise geçici olarak Deniz Okullarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Erim, yapının 1984 yılında Milli Emlak tarafından gerçekleştirilen ihale sonrası yıkıldığını söyledi. Erim, Hamidiye Kışlasının yok edilmesinin kent kimliği açısından büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça ise söyleşilerin yaz boyunca devam edeceğini belirtti. Mersin Bellek Ofisinin çalışmalarını yürüttüğü tarihi binada geçmişin izlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akça, MEDEKA'nın 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulduğunu kaydetti.

Kurulda edebiyat, kent tarihi, plastik sanatlar, sahne sanatları, turizm, arkeoloji ve gastronomi gibi farklı alanlardan isimlerin yer aldığını aktaran Akça, düzenli toplantılardan çıkan görüşlerin belediyenin kültür ve kent politikalarına yön verdiğini söyledi. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Akça, söyleşi, dinleti ve kültür sanat etkinliklerinin yaz boyunca süreceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Cenk Ayhan Ceritoğlu da söyleşinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Hamidiye Kışlasının bugün hala ayakta olmasını arzu ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine sahip çıkmasını takdir ettiğini dile getiren Ceritoğlu, bu çalışmaların genç nesillere Mersin sevgisini aktaracağını ifade etti.

75 yaşındaki Selami Gedik ise kent belleği adına önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Bellek Ofisinde tarih meraklıları, arkeologlar ve öğrencilerin bir araya geldiğini söyledi. Kent anılarının kayıt altına alınarak kitaplaştırıldığını ifade eden Gedik, gelecek nesillerin Mersin'in geçmişini öğrenebilmesi için çalışmalara destek verdiğini kaydetti.