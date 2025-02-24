Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi olan palmiyeleri ’kırmızı palmiye’ böceğinden korumak amacıyla ilaçlama ve tuzak uygulamaları yapıyor. Ekipler, zararlının hızla yayılmasını engellemek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ilaçlama ekipleri, yalancı hurma ağacı ve Mersin’in simgesi olan palmiyelere zarar veren ’kırmızı palmiye’ böceği ile mücadele ediyor. Kırmızı palmiye böceği, ağaçların iç kısmına zarar vererek, uzun vadede palmiyelerin kurumasına ve ölümüne yol açabiliyor. Palmiyelere büyük zarar veren ve sıcaklığın 12 derece üzerine çıkmasıyla aktif hale gelen zararlıyla mücadele için yumurtlama döneminde titizlikle ilaçlama yapan ekipler, zararlının uçkun hale gelmesini engelliyor. İlaçlama mücadelesinin yanı sıra, zararlının hızla yayılmasını önlemek amacıyla tuzakla yapılan kontroller de gerçekleştiriliyor.

"Palmiye böcekleri ile mücadele kapsamında ilaçlamalar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında ziraat mühendisi olarak görev yapan Bülent Gül, kırmızı palmiye böceği ile etkin bir mücadele yöntemi izlediklerini belirterek, "Kırmızı palmiye böceği, şehrimizin simgesi olan palmiye ağaçlarımıza zarar veren bir böcektir. Yalancı hurma dediğimiz bitkilerimizin baş düşmanı olan bir zararlıdır. Daha sonra palmiyelere de sirayet ediyor. 12 derecenin üstündeki havalarda daha çok faaliyet gösteriyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, takip ettiğimiz palmiye böcekleri ile ilgili mücadele kapsamında ilaçlamalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mücadele için öncelikle zararlının kentte görülme miktarını belirlediklerini ifade eden Gül, "Feromon tuzaklar kuruyoruz. Bu tuzakları belli periyotlarda kontrol ettiğimiz için palmiye böceğinin popülasyonunun şehrimizde ne kadar yoğunlukta olduğunu tespit edebiliyoruz. Onun dışında ilaçlama mücadelesi yapıyoruz. Ağaçların diplerine yalak açtırarak, karışımlı olan ilacımızı yoğun bir şekilde dökme yöntemiyle veriyoruz. Kullandığımız ilaçlar, bitkinin öz suyunda dolaşan ilaçlar. Köküne verdiğimiz zaman, bitkinin bünyesinde hareket ediyor. Dolayısıyla tırtıl şeklinde olan palmiye böceği larvası ağaca zarar veremiyor. Aynı zamanda yine üstten de yıkama şekliyle ilacımızı püskürtüyoruz" diye konuştu.

"Kırmızı palmiye böceğinin insanlara herhangi bir zararı yok"

İlaçlama işlemlerini il genelinde yaptıklarını anlatan Gül, kullanılan ilaçların yaklaşık 2 ay etkili olduğunu, ilaçlanan ağaçta tekrar zararlı görülmediğini belirterek, "Uzman ekiplerimiz, tuzakları belli periyotlarda kontrol ediyor. Tekrar bir şey varsa ilaçlama yapıyoruz ama genelde pek gerek kalmıyor. Kırmızı palmiye böceğinin insanlara herhangi bir zararı yok. Biz ağaçlarımızı koruma altına almak ve ömrünü uzatmak için bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.