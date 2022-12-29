Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümünü her yıl düzenlediği Zafer Yürüyüşü ve etkinliklerle taçlandıran Toroslar Belediyesi, kurtuluşun 101. yıl dönümünü de coşkuyla kutlayacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, kuvayi milliye ruhunun yaşatılması ve yeni nesle aktarılması amacıyla önem verdiği etkinliklerden biri olan şiir yarışmasına bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 65 eser katıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, “Atatürk Yürekliler” adlı şiiri ile Mersin’in Tarsus ilçesinden Fatma Özger Bilgiç birinci, “Şöleni Var Mersin’in” adlı şiiri ile Mut ilçesinden Osman Gündoğdu ikinci, “Mersin İstiklali” adlı şiiri ile Bozyazı ilçesinden Furkan Poyraz üçüncü oldu. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verileceği şiir yarışmasının ödül töreninde tüm katılımcılara da katılım belgesi takdim edilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şiir yarışmasının Türkiye genelinde ilgi gördüğünü belirterek, organizasyona destek veren Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yılmaz, "Her geçen yıl katılımın arttığı bu organizasyonla amacımız, yeni nesle tarihi şuurunu unutturmamak, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak. Mersinimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü çerçevesinde düzenlediğimiz yarışmamıza katılarak kentimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle mısralara döken tüm şairlerimize teşekkür ediyor, jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtulmasında, Kurtuluş Savaşımızda can veren, kan veren, ter akıtan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.