Mersin’in Silifke ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte yayla köylerde yaşayan vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı.

Mersin’in Silifke ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte yayla köylerde yaşayan vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı.

Hayvanlarını ahıra sokmadan, dağlık alanda otlatma fırsatı bulan köylüler; ahırlarını, evlerini ve kümeslerini tamir edip, eksikleri tamamlayarak, kışı daha rahat geçirmenin planını yapıyor. Köyde bir taraftan da kışın tüketilecek yiyeceklerin üretimi sürdürülüyor.

Köylü kadınlar salça ve üzüm pekmezi yapımına başlarken, bir yandan da imece usulü ile yufka ekmek yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Hayvanların sağımını yapıp kışlık peynirlerini hazırlayan kadınlar, elma toplayıp sandıklara koyarak evlerinin depolarında muhafaza ediyor.

Ahırlarında besledikleri ve köy içerisinde ulaşımlarını sağladıkları at ve eşeklerin de bakımını yapan köylüler ağılları temizlemeye koyuldular.

Kadınlar, kış sofraların vazgeçilmezi olan mantı ve börekleri için saç başında kışa hazırlık yapmaya başladı. Bölgede yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, için yufkaları açmaya başladı.

Fotoğraf sanatçısı Aytaç Kurtuba Silifke’nin köylerinde yapılan kış hazırlıklarını görüntülediğini belirterek, “Silifke’nin köylerinde kış hazırlıkları başladı. Köylüler kışın yiyeceklerini şimdiden yapmaya koyuldu. Tatlı bir telaşla yapılan çalışmalarla kışın geldiğini anlıyoruz” dedi.