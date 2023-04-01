Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent belleğinde önemli bir yeri olan İstiklal Caddesi’ni yeniden canlandırmak, yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla belediye tarafından sürdürülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, İlk etabı tamamlanarak araç ve yaya trafiğine açılan İstiklal Caddesi ile 2. etabında devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Seçer, incelemelerinin ardından bir derneğin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılarak, çarşı esnafı ile bir araya geldi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi üzerinde esnafın da yaptığı değerlendirmelerle hayata geçirdikleri projeler çerçevesindeki çalışmaların sonucunu irdelemek, oluşan ve oluşabilecek sorunları görüşmek, önerileri almak ve esnafın bu konudaki telkinlerini dinlemek için bir araya geldiklerini kaydetti. İstiklal Caddesi üzerinde hayata geçirdikleri projeler çerçevesinde ilk etabı tamamladıklarını ifade eden Seçer, “Hiçbir şekilde, hiçbir noktada yasak savmak için iş yapılmadığını bilmenizi istiyorum. Özellikle sizin görmediğiniz altyapı, yağmur suyundan elektrik hatlarına ve kanalizasyona kadar olması gerektiği gibi bir altyapınız oldu. Bugüne kadar hiç yapılmamış işler yapıldı. Üstyapıda da bir proje çalışması oldu. En iyisini yapmaya çalıştık” dedi.

2. etabın ardından hızlı bir şekilde 3. etabı da tamamlayıp Çamlıbel projesine başlayacaklarını kaydeden Seçer, “Aynı ekip Çamlıbel’deki düzenlemeleri yapacak. Biz takriben Haziran ayı başında taş binayı boşaltıp orada restorasyona başlıyoruz. Çamlıbel’deki yeni binamıza geçeceğiz. Bizim oraya geçmemiz caddenin, sokağın canlanmasına katkı yapacak. Nasıl ki Silifke Caddesi’ne MESKİ’yi taşıdık, sanıyorum iyi oldu oraya gelmesi, insan trafiği arttı. Bunlar merkez için çok büyük birikimler olacak. Bunlar olacak ki, merkeze insan girsin. İstiklal Caddesi’ne dokunmak, Çamlıbel’i yapmak, MESKİ’nin buraya ve bizim Çamlıbel’e taşınmamız, metro inşaatı, Mersin merkezin canlanmasına bir katkı demektir” diye konuştu.

Proje hakkında verilen bilgide ise,"Mersin kent tarihi için önemli bir aks olan İstiklal Caddesi’ni eski canlılığına kavuşturmak, tescilli kültür varlıklarını ön plana çıkarmak, engelli ulaşımını kolaylaştırmak ve yaya güvenliğini artırmak, yoğun saatlerde trafik sıkışıklığını azaltmak, yaya hareketini artırarak bölge esnafına katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda, Tren Garı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arası yaklaşık 1.2 kilometrelik mesafedeki Cadde Ulaşım Ana Planı doğrultusunda Doğu-Batı yönlü tek yön olarak projelendirildi. Proje çerçevesinde kent bütünündeki bisiklet yolu ile bağlantı sağlanarak bisiklet yolu ağı genişletilirken, modern sokak mobilyaları ile donatılıp yaya hareketinin daha konforlu sağlanması için geniş kaldırımlar tasarlandı. Yağmur suyu drenaj hattının yenilendiği çalışmalar çerçevesinde, mevcut ağaçlar korunarak yeni ağaçlar ve çim alan ile yeşil bir aks oluşturuldu. Projede ayrıca meydanda bulunan ağaçların altına insanların dinlenebileceği bank tasarımları yapıldı. 70 araçlık otoparkın da yer alacağı çalışmalar çerçevesinde, gün içerisinde İstiklal Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu kontrol altında tutabilmek adına Güney ve Kuzey sokak girişlerine hidrolik bariyerler yapıldı. Projenin 3. etap çalışmaları ise Özgür Çocuk Parkı ilerisinde gerçekleştirilecek"denildi.